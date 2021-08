Electricité, gaz et eau : Une augmentation de 9,8% en juin 2021

« Par rapport au même mois de 2020, la production d’électricité, de gaz et d’eau a connu une augmentation de 9,8% en juin 2021. Cet accroissement est lié principalement à la hausse de la production d’électricité et de gaz (+11,6%). De même, sur les six premiers mois de 2021, la production d’électricité, de gaz et d’eau s’est relevée de 2,5% par rapport à son niveau de la période correspondante en 2020 », renseigne l’Agence

nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Elle relève une bonne performance de l’activité de production de industries environnementales.



Selon l’Ansd, rapportée à celle du mois correspondant de l’année précédente, la production des industries environnementales s’est relevée de 12,5% en juin 2021. Cette évolution est principalement attribuable à la bonne performance observée dans l’activité de collecte, traitement et élimination de déchets (+12,6%) sur la période sous revue. L’activité de la collecte d’eau usées et

boues s’est également bien comportée sur la période sous revue.



En outre, sur les six premiers mois de 2021, la production des industries environnementales a augmenté de 10,9% comparée à la même période en 2020.



