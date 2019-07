Electrification: plus de 74 milliards de FCFA de financement pour la « Boucle du Ferlo »

Senelec, BNP Paribas et Eiffage Energies Système ont signé jeudi à Dakar, des conventions de financement et de travaux portant sur le projet d’électrification dénommé la « Boucle du Ferlo », pour un financement total de 74 milliards 556 millions 276. 622 francs CFA, soit 113 660 311 d’euros, a informé l’APS.



Ce financement total est notamment composé d’un prêt du Trésor Français maximal de 29 millions 910.857 euros et d’un crédit acheteur garanti par BPI Assurance Export et au nom de l’Etat français, de 67 millions 754.344 euros, destiné à financer la part exportée et le prime de risqué.



Le « Projet de la Boucle 225kV du Ferlo Matam 2 – Linguère – Touba », a comme composantes, le poste 225/30 kV de Ndioum (Matam 2) (2x80 MVA), le poste 225/30 kV de Linguère (40 MVA), le poste 225/30 kV de Touba 2 (2x80 MVA), 275 km de ligne 225kV double faisceau 2x570 mm² avec fibre optique, 4 km de ligne 225 kV pour l’entrée en coupure de la ligne OMVS.



Il y a aussi l’extension du Poste 225KV de Touba 1, la reprise d’équipement de distribution 30kV à Touba et Linguère, les équipements d’exploitation et les travaux de maintenance. La durée des travaux est de 30 mois.

