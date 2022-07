Électrification rurale, accès à l’eau, pistes rurales : Les futurs députés de Kolda attendus sur les urgences de Mampatim L’arrondissement de Mampatim se trouve dans le département de Kolda, région du même nom. Elle compte cinq communes : il s’agit des communes de Dabo, Salikégné, Coumba Kara, Mampatim et Médina Chérif. L’arrondissement de Mampatim, c’est plus d’une centaine de villages où crèchent de nombreuses âmes. Mais ses populations font face à de nombreuses difficultés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Juillet 2022 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

« Des efforts sont en train d’être faits dans l’électrification rurale, mais il y a beaucoup de villages qui ne sont pas encore électrifiés. Dans l’arrondissement de Mampatim, l’accès à l’eau potable est aussi un vrai casse-tête pour les populations. Les villages sont enclavés, surtout pendant l’hivernage à cause de l’absence de routes adéquates », explique Mariama Diallo, habitante de Mampatim, responsable libérale dans la localité.



« Nous attendons la construction de routes dignes de ce nom, à défaut, des pistes rurales pour désenclaver les villages et surtout, pour faciliter les évacuations des malades pendant la saison des pluies. Nous attendons les futurs députés du département de Kolda sur toutes ces questions .» À l’en croire, il y a beaucoup de potentialités dans la zone que les populations peinent à explorer à cause de l’enclavement.



En marge d’un entretien avec "Tribune", la responsable libérale à Mampatim a expliqué pourquoi elle a décidé de soutenir la candidature de la tête de liste de Benno à Kolda pour les élections législatives du 31 juillet prochain.



Il s’agit d’Idrissa Baldé, non moins maire de la commune de Dabo.



« Idrissa Baldé est un jeune maire dynamique et ambitieux. Il est à son deuxième mandat parce que c’est un travailleur. Il a fait beaucoup de réalisations dans sa commune à Dabo. Nous fondons beaucoup d’espoir sur lui pour plaider afin que les difficultés de nos villages trouvent des solutions », explique Mariama Diallo. Néanmoins, elle précise qu’elle n’a pas transhumé à l’Alliance pour la République (Apr).













Tribune

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook