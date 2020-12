Elevage : Consolidation de 4,7% au 3ème trimestre 2020

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

Selon la même source, ce regain est attribuable à la hausse de la production contrôlée de viande bovine (+14,8%), ovine (+1,6%), caprine (+8,9%) et porcine (+1,4%), à la faveur de la levée des restrictions liées à la pandémie de covid-19 (réouverture des hôtels et restaurants).



Sur un an, le sous-secteur de l’élevage s’est contracté de 13,8% et 10,5% respectivement au troisième trimestre et en cumul sur les neuf premiers mois de l’année 2020, sous l’effet des baisses respectives des abattages contrôlés de bovins (-2,1% et -3,4%), d’ovins (-26,2% et - 30,0%) et de caprins (-13,4% et -19,8%) sur les périodes sous revues, en raison, notamment de la crise sanitaire.

Adou FAYE







Source : Le sous-secteur de l’élevage s’est consolidé de 4,7%, en variation trimestrielle, au troisième trimestre de 2020. L’information est donnée par la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans sa note de conjoncture du troisième trimestre 2020.Source : https://www.lejecos.com/Elevage-Consolidation-de-4...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos