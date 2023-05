Elevage : Le Sénégal réceptionne 312 taureaux géniteurs importés du Brésil Le Premier ministre sénégalais et ministre de l'Elevage et des Productions animales, Amadou Ba, a réceptionné samedi dans la ville de Thiès, située à environ 70 kilomètres à l'ouest de la capitale Dakar, 312 taureaux géniteurs de race guzera importés du Brésil, dans le double objectif d'améliorer la race bovine et l'autosuffisance en viande du Sénégal

Cette opération est la "première du genre", a déclaré à cette occasion M. Ba, précisant que les taureaux géniteurs avaient été acquis grâce à l'initiative du Groupement des éleveurs pour l'amélioration génétique de l'élevage pastoral et extensif au Sénégal (GEPES).



En mobilisant 675 millions de francs CFA (environ 1,1 million de dollars) cette année pour subventionner l'achat de 300 géniteurs guzera, le gouvernement a amorcé un processus d'appui durable aux éleveurs, a ajouté M. Ba.



Arrivés par avion au Sénégal depuis le 13 mai dernier, les animaux ont été parqués à l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA), avant d'être officiellement réceptionnés. Selon une annonce du président sénégal Macky Sall, le pays prévoit d'importer au moins 1.000 taureaux géniteurs en cinq ans.



french.news.cn



