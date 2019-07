Elimane Kane sur l’emprisonnement de Guy Marius Sagna : « une tentative de diversion au risque de ridiculiser notre justice » Elimane Hady Kane, le président de Legs Africa, voit l’arrestation de Guy Marius Sagna comme une tentative de diversion de la part des autorités.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2019 à 17:13

« Hier, à Tamba, il y avait une manifestation de ‘Aar li nu bokk’. Un peu partout ça se fait et le combat continue. Malgré les tentatives de diversion dont l’emprisonnement injustifié de Guy Marius Sagna qui fait partie des piliers de cette lutte, à qui on veut, tout simplement empêcher de continuer à être au devant de cette lutte, au risque même de ridiculiser notre justice en lui collant des motifs qui n’existent pas… » , a déclaré Elimane Kane, ce dimanche dans l’émission Objection de Sud Fm.

Toutefois, avertit-il, « que ce soit demain ou après demain, ou après 2024, ce qui est évident, ce qui est clair, c’est que cette vérité triomphera sur cette affaire. Ceux qui ont fait des choses qui ne sont pas dans l’intérêt du pays y répondront. Maintenant ou après. »

Et de souligner, « il s’agit de l’avenir de toute une Nation et quand je parle de Nation, ce ne sont pas les 15 millions de sénégalais que nous sommes aujourd’hui, mais ce sont les 50 millions que nous serons en 2030, 2050. La Nation, c’est aujourd’hui et demain. Si nous prenons nos décisions en toute irresponsabilité, de les exploiter alors que nous sommes sûrs que nous ne sommes pas encore prêts pour le faire, nous engageons une grande responsabilité par rapport à cette Nation là ».



