Éliminatoires Afrobasket 2021 : les Lions connaissent leurs adversaires Les lions du Sénégal connaissent leurs adversaires pour les éliminatoires de l’Afrobasket 2021 : il s’agit de l’Angola, du Mozambique et d’un troisième pays qui sortira des préliminaires.

Le tirage au sort a été effectuée par la FIBA Afrique ce vendredi à Kigali (Rwanda) en présence des responsables des fédérations nationales qui composent cette instance.

Les lions entrent en lice lors de la 2e phase de qualification avec 14 équipes qui ont disputé le dernier Afrobasket et 5 équipes issues des préliminaires. Les 20 équipes seront réparties en cinq groupes de quatre. Dans chaque groupe, les équipes disputeront deux tournois qui se dérouleront en trois fenêtres internationales.

Trois groupes joueront du 17 au 25 février 2020 et les deux autres commenceront leur campagne lors de la fenêtre du 23 novembre au 1er décembre 2020. Les lieux de ces tournois seront déterminés ultérieurement. Les cinq groupes joueront ensuite dans l’ultime fenêtre du 15 au 23 février 2021, les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale du FIBA AfroBasket 2021 qui aura lieu au Rwanda.

