Éliminatoires CAN 2019 : Les Éléphants face au Rwanda sans deux grandes stars

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Août 2018 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

Les éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ont débuté. Selon les tirages, la Côte d’Ivoire affrontera le Rwanda le 09 septembre prochain pour la deuxième journée des éliminatoires.

Le sélectionneur de l’équipe ivoirienne de football vient de dévoiler la liste des 23 joueurs contre le Rwanda.

Pour sa première liste depuis sa confirmation à la tête des éléphants en tant qu’entraîneur principal, Kamara a fait confiance aux anciens tels que les trois gardiens, Sayouba Mande, Ali Badra et Sylvain Gbohouo.

En défense, il a fait appel à Eric Bailly, Serge Aurier, Wilfried Kanon, Lamine Koné, Ghislain Konan, Mamadou Bagayoko et une surprise, Kouadio Dabila formé à Cissé Institut à Abidjan, passé par Monaco et qui évolue à Lille.

Au milieu de terrain, Serey Dié, Aholou Eudes, Franck Kessié, Seri jean Michael, Doukouré Cheick et Serge N’Guessan.

L’attaque fera l’affaire des habitués et l’on note le retour de Jonathan Kodjia après une longue période d’absence pour cause de blessure.

Pépé Nicolas, Assalé Roger, Max Gradel, Maxwel Cornet seront également de la partie. Il y aura aussi Bayo Vakoun Issouf qui évolue au DAC Dunajska Streda en Slovaquie (D1).

Mais la cerise sur le gâteau, Wilfried Zaha, Salomon Kalou et Gervinho ne seront pas de la compétion.

Le sélectionneur ivoirien a tenu à justifier leurs absences dans le groupe « Dans le groupe, vous remarquerez la non présence de Wilfried Zaha, Salomon Kalou et Gervinho. Il n’y a rien de grave. Ces joueurs ont juste fait savoir qu’ils le font pour des raisons personnelles. Il n’ y a pas à polémiquer sur cette question. Nous devons respecter leur position »,a-t-il expliqué.

Emeraude ASSAH

Crédit photo : Goolgle.CI

Emeraude Assah

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook