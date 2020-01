Eliminatoires CAN 2021 et Mondial 2022 : le calendrier des Lions Les Lions du Sénégal vont vivre 18 mois chargés dans le cadre des éliminations de la Can 2012 et du Mondial 2022. Les qualifications pour la CAN 2021. 10 matches seront disputés par les Lions à partir de mars 2019 pour la suite des éliminatoires pour Cameroun 2021, qui ont démarré depuis novembre 2019. Le sélectionneur national, Aliou Cissé rencontre son staff, ce mardi, pour préparer ces différents rendez-vous, selon le quotidien sportif Record.

Calendrier des Lions du Sénégal

Qualifications CAN 2021

Mars 2020

3e journée

Sénégal-Guinée Bissau

4e journée

Guinée Bissau-Sénégal

Juin 2020

5e journée

Congo-Sénégal

Septembre 2020

6e journée

Sénégal-Eswatini

Qualifications Mondial 2022

Octobre 2020

1ère journée

Sénégal-Togo

Novembre 2020

2e journée

Congo-Sénégal

Mars 2021

3e journée

Sénégal-Namibie

4e journée

Namibie-Sénégal

Septembre 2021

5e journée

Togo-Sénégal

Octobre 2021

6e journée

Sénégal-Congo



