Eliminatoires Can 2021 - Sénégal Congo dans l'histoire Les "Lions" du Sénégal reçoivent demain mercredi 13 novembre les "Diables rouges" de la république du Congo, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021 qui se tiendra au Cameroun. Retour sur les statistiques des confrontations entre les deux pays.

En attendant l'issue de cette confrontation, il faut noter que les deux équipes se sont déjà affrontées huit fois. Chacune des deux équipes a remporté trois des huit matchs et se sont neutralisées à deux reprises. Aussi le vainqueur du match d'aujourd'hui, passera donc devant en termes de nombre de victoires en confrontation directe.



Cependant le Sénégal a remporté le seul match opposant les deux équipes en coupe d'Afrique en 1968, en Ethiopie

