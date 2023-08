Eliminatoires Can 2023 : Après deux voltefaces de la FSF, les Lions iront au Rwanda avec une équipe remaniée dirigée par le duo Thiaw-Daf Le Sénégal a finalement décidé de se rendre à Huye au Rwanda pour y jouer le match retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 avec une équipe dirigée par les entraîneurs Malick Daff et Pape Bouna Thiaw, a appris l’APS mardi, de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 19:26

La FSF informe, dans un communiqué parvenu à l’APS « qu’après des échanges avec les autorités de la Confédération africaine de football (CAF) dans un souci de dépassement, son équipe nationale se déplacera finalement à Huye au Rwanda pour jouer la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoie ».



La même source précise que « l’équipe nationale qui se rendra au Rwanda sera dirigée par les entraîneurs de l’équipe nationale des moins de 20 ans, Malick Daf et l’équipe nationale locale, Pape Bouna Thiaw ».



La sélection sénégalaise quittera Dakar le 6 septembre prochain pour affronter celle du Rwanda le 9 septembre.



La Fédération rwandaise avait sollicité son homologue sénégalaise pour organiser le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN, entre le Rwanda et le Sénégal, à Dakar et le match retour du 9 septembre au Rwanda.



La Fédération sénégalaise avait donné « son accord de principe », avant d’annoncer qu’elle n’était plus en mesure de jouer le match retour au Rwanda, en raison de l’évolution du calendrier des éliminatoires et de l’engagement officiel pris avec l’Algérie pour le match amical du Sénégal prévu le 12 septembre, selon son président Augustin Senghor.



Face à cette situation, la FERWAFA s’est dit étonnée « de la volteface spectaculaire de la FSF par rapport au lieu du match retour des éliminatoires de la CAN 2023 » prévu le 9 septembre prochain à Huye au Rwanda.



Elle avait fait un courriel à la CAF où elle demandait à la FSF à respecter son engagement de tenir à Huye, au Rwanda, le match retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 qui oppose le Sénégal au Rwanda.



La partie sénégalaise, qui avait demandé à la CAF d’arbitrer quant au lieu où se jouera ce match retour, est finalement revenue sur sa décision.



APS



