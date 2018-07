Éliminatoires FIBA Basket 2019: Le Sénégal bat le Mozambique et termine en beauté (78-63)

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a battu le Mozambique lors de son dernier match des phases retour de qualification de la Coupe du monde de basket. Les "Lions" qui ont battu les Ivoiriens et la Centrafrique lors de leur deux premiers matchs, ont terminé en beauté.

Les "Lions" ont dominé les Mozambicains et se qualifient pour le second tour. En bataille contre la RCA et la Côte d’Ivoire pour une place parmi les qualifiés, le Mozambique jouait son va-tout ce soir pour essayer de faire tomber le Sénégal et s’assurer la qualification.









wiwsport.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook