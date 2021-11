Eliminatoires Mondial 2022: L’Afrique du Sud conteste l’arbitrage de Maguette Ndiaye La Fédération sud-africaine de football (SAFA) va saisir la CAF et la Fifa pour dénoncer ‘’le mauvais arbitrage’’ dont il accuse le Sénégalais Maguette Ndiaye et ce, aux dépens des Bafana Bafana, a déclaré son Directeur exécutif, Tebogo Motlanthe.

‘’ Nous écrirons à la fois à la CAF (Confédération africaine de football) et à la Fifa, premièrement, pour enquêter sur la manière dont le match a été géré, deuxièmement, pour contester certaines décisions ’’, a précisé M. Motlanthe dans un entretien avec des médias de son pays.



La SAFA s’estime lésée par l’arbitrage fait par M. Ndiaye lors du match de l’Afrique du Sud contre le Ghana, dimanche, pour la dernière journée des Eliminatoires de la Coupe du monde 2022.



Les Bafana Bafana avaient besoin d’un match nul contre les Black Stars pour se qualifier au dernier tour des éliminatoires de la zone Afrique du prochain Mondial. Ils ont été battus, 1-0, à la suite d’un penalty controversé, sifflé pour le Ghana et converti par André Ayew.



La victoire serrée des Black Stars leur a permis d’atteindre les barrages de la Coupe du monde. En attendant de saisir officiellement les instances qui dirigent le football africain et mondial, la SAFA a informé le commissaire du match de sa volonté de contester l’arbitrage. ‘’ Nous ne pouvons pas laisser ces erreurs détruire les efforts fournis par nos joueurs ’’, a soutenu Tebogo Motlanthe, estimant que l’équipe sud-africaine a eu l’impression d’avoir été ‘’volée’’.



‘’ Nous avons le sentiment d’avoir été volés parce qu’il ne s’agit pas seulement de l’incident isolé d’un penalty. Il y a eu beaucoup de décisions discutables, prises par les officiels du match. Et nous demanderons à un expert de disséquer d’autres incidents, afin que nous puissions présenter un dossier solide ’’, a-t-il poursuivi.



Le match a été dirigé par l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye, qui était assisté de ses compatriotes El Hadj Malick Samba et Djibril Camara.



Interrogé par l’APS, le sifflet central sénégalais a dit se désoler de ne pouvoir se prononcer sur les accusations de la SAFA, sans l’autorisation de son employeur.



La Fédération sud-africaine de football invoque ‘’ la possibilité de (…) rejouer des matchs ’’, comme cela a été fait il y a quelques années, à la suite de l’arbitrage controversé d’une rencontre de l’Afrique du Sud avec le Sénégal.



L’auteur de l’arbitrage remis en question, le Ghanéen Joseph Lamptey, avait été reconnu coupable de ‘’manipulations’’, et le match a été rejoué.



Les Sud-Africains avaient battu le Sénégal, 2-1. Mais la Fifa avait estimé que Lamptey ‘’ avait clairement pris de mauvaises décisions ’’. Il y avait, entre autres décisions contestées, l’octroi d’un penalty aux Bafana Bafana lorsqu’un penalty inexistant a été sifflé contre le Sénégalais Kalidou Koulibaly.



La Fifa avait pris la décision inhabituelle de faire rejouer le match, qui a permis au Sénégal de battre l’Afrique du Sud, 2-0, et de se qualifier à la phase finale de la Coupe du monde 2018.







