Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal gagne 4-0 contre le Soudan du Sud

Le premier but du Sénégal a été marqué à la 38e seconde de jeu par Pape Matar Sarr, qui a reçu une belle passe de Sadio Mané.



L’ancien de Liverpool qui fête sa centième cape en équipe nationale, a marqué le deuxième but à la sixième minute.



Lamine Camara qui a été titularisé au milieu de terrain, a marqué le troisième but sénégalais d’un lob somptueux.



En début de la deuxième période, Sadio Mané a réussi un doublé, en concrétisant un pénalty accordé par l’arbitre du Lesotho.



Les "Lions" sont ultra dominateurs durant toute la rencontre. Mais ils pêchent souvent dans le dernier geste, pour alourdir le score.