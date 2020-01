Eliminatoires Mondial féminin U20 : le Sénégal bat la la Sierra Leone 1-0

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2020 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale féminine des moins de 20 ans est allée gagner (1-0) celle de la Sierra Leone ce samedi lors de la manche aller des éliminatoires de la Coupe de la catégorie, a appris l’APS auprès de la Fédération sénégalaise de football.



L’unique but de la partie a été marqué par Fatou Binetou Touré à la 56-ème minute selon la même source.





Le match aller a eu lieu à Bô dans une ville de province en Sierra Leone et le retour est prévu le 1er février au stade Alassane Djigo de Pikine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos