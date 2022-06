Eliminatoires du mondial de Basket 2023 : Boniface Ndong sélectionne 18 joueurs

D'après Aps, Boniface Ndong a ratissé large, en faisant appel au meneur américain naturalisé sénégalais Clevin Hannah, à Gorgui Sy Dieng et à Youssoupha Fall. Leader du groupe D, le Sénégal a besoin d’une victoire pour se qualifier au prochain tour des éliminatoires.



L’équipe nationale sénégalaise partage le même groupe avec l’Égypte et la République démocratique du Congo.



- Liste des joueurs convoqués :



- Meneurs : Alkaly Mamadou Ndour (AS Douane), Mamadou Faye (AS Douanes), El Hadji Omar Brancou Badio (Frankfurt, Allemagne), Jean-Jacques Boissy (Cornella, Espagne)



- Arrières : Cheikh Bamba Diallo (DUC), Mohamed Alga Ndiaye (Ryerson University, Canada), Clevin Hannah (Andorre, Espagne)



- Ailiers : Pape Moustapha Diop (Joeuf-Homécourt Basket, France), Mbaye Ndiaye (Blois, France), Makhtar Guèye (Menorca, Espagne)



- Ailiers forts : Gorgui Sy Dieng (Atlanta, NBA), Ibrahima Fall Faye (Monaco, France), Moussa Diagne (Andorre, Espagne)



- Pivots : Khalifa Diop (Gran Canaria, Espagne), Youssou Ndoye (Orléans), Boubacar Touré (Roanne, France), Pape Malick Dime (Cremona, Italie), Youssoupha Birima Fall (ASVEL, France).