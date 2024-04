Elle avait jeté son bébé dans un véhicule abandonné : Une veuve écope de 2 ans de prison avec sursis

Veuve et mère de deux enfants, N. F. Guèye a été condamnée à deux ans de prison assortis du sursis. D’après "Les Échos", qui a assisté à l’audience, elle avait jeté son bébé, après l’accouchement, dans un véhicule abandonné.



Averti de ses intentions, son copain l’a dénoncée aux éléments du commissariat de Rufisque. Le nouveau-né a été découvert au même moment par une voisine, alertée par les cris du bébé, renseigne le quotidien d’informations, lit-on dans "Seneweb".



A la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, poursuit la source, la prévenue a tenté de justifier son acte, affirmant qu’elle avait peur de la réaction de sa mère : « Je ne savais pas comment lui apprendre la nouvelle. Prise de peur, j’ai décidé de me séparer de mon bébé ».



Elle a tenu à préciser qu’elle n’avait pas l’intention de « jeter son bébé dans la rue », car déclare la veuve : « J’ai tambouriné à la porte mais personne n’a répondu. Pour éviter que les chiens s’attaquent au bébé , je l’ai déposé sur le capot du véhicule abandonné ».



Son avocat, Me Abdoul Abou Daff, a plaidé la clémence. « Je n’approuve pas son acte. C’est très compliqué pour les femmes qui contractent des grossesses hors mariage. Elle est veuve avec deux enfants et vit dans une grande famille. Elle est victime d’une grossesse non désirée et elle n’a pas le droit d’avorter. Donc, je vous demande de comprendre et d’être clément envers elle puisqu’elle a regretté son geste et a besoin de la prise en charge post-natale », a-t-il défendu.