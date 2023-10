Elle avait volé des tirelires : Astou encourt un mois de prison ferme Elle risque six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, si le juge du tribunal d’instance suit le réquisitoire du parquet. Mère de trois enfants, elle est poursuivie pour vol de trois tirelires qui contenaient de l’argent.

Astou Guèye a échappé de justesse au lynchage. Mère de trois enfants, dont un bébé, elle a été arrêtée pour vol de trois tirelires qui contentaient de l’argent. Les faits se sont déroulés en plein cœur du marché de Tilène.



Venue à la boutique de Coumba Ndiaye pour acheter un sachet, Astou Guèye profite de l’inattention de la commerçante pour subtiliser ses trois tirelires remplies d’argent. Dans le sachet qu’elle venait d’acheter, elle a caché les objets volés avant de s’éclipser dans le marché. Pas de bol pour elle.



En effet, la commerçante s’est vite aperçue de la disparition de ses tirelires. Après avoir demandé autour d’elle, une de ses voisines lui a conseillé de se lancer à la recherche de la dame qui venait tout juste d’acheter un sachet. Elle a suivi son conseil et a fait le tour du vaste marché de Tilène. Heureusement, elle a aperçu celle qu’elle soupçonne et l’a interpelée. Quand elle a ouvert le sachet qu’elle détenait, elle y a trouvé ses tirelires minutieusement cachées à l’intérieur. Pour lui éviter un lynchage, elle l’a conduite au commissariat de la Médina où Astou Gueye a reconnu son forfait.



Placée sous mandat de dépôt après sa garde à vue, elle a comparu hier, à la barre du tribunal d’instance de Dakar pour vol. Délit qu’elle a contesté. À l’en croire, la partie civile a récupéré ses tirelires à côté de son magasin. Même si celle-ci lui a imputé le vol de ses 300 mille francs CFA qui a précédé celui des tirelires, la dame a persisté dans ses dénégations.



Ce qui n’a pas empêché la partie civile de lui réclamer 300 mille francs CFA en guise de dédommagement.



La déléguée du procureur de la République, convaincue de sa culpabilité, a requis six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme. Ce, après lui avoir conseillé d’aller travailler au lieu de faire le tour des marchés pour perpétrer des larcins.



C’est le 9 octobre qu’elle sera édifiée sur son sort, car le tribunal a mis l’affaire en délibéré

