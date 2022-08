Elle tue et décapite sa belle-sœur pour payer une dette de 4 millions FCFA (Vidéo) C’est dans un hôtel de la ville de Yaoundé que le crime a été commis. Marie France Mbeya puisqu’il s’agit d’elle, originaire d’Okola dans la région du centre du Cameroun a froidement tué sa belle-sœur, puis décapité sa dépouille sur prescription d’un gourou rencontré sur les réseaux sociaux.

C’est à Yaoundé, la Capitale camerounaise que la scène effrayante se déroule. Marie France Mbeya aurait commis son forfait à l’hôtel le Mendzang, situé à Yaoundé À croire sa déclaration, elle aurait fait venir sa belle sœur à l’hôtel dimanche dernier pour partager un verre. Une fois dans la chambre d’hôtel qu’elle va lui ôter la vie.



Dans la nuit de lundi aux environs de 22h, elle revient à l’hôtel avec une valise contenant une machette. Elle va découper la victime en morceaux et la dissimuler dans une la valise. C’est au moment de sortir de l’hôtel qu’un employé se rendra compte qu’elle a du mal à transporter ladite valise. Il va lui proposer de l’aider à faire descendre la valise au rez-de-chaussée elle va refuser. C’est ainsi qu’il va suspecter quelque chose de louche et fera appel à ses collègues qui viendront l’obliger de montrer ce qu’elle transporte. Elle va essayer dans un premier temps de les mentir que c’est la nourriture. Mais, ils vont arracher la valise et découvrir qu’il s’agit d’un être humain.



Selon les déclarations de Marie France Mbeya elle avait une dette de 4 millions dans une réunion. Dans la quête des solutions à son problème elle s’est abonnée sur une page Facebook dénommée Richesse, c’est de là qu’on lui a promis cinq cent millions de Fcfa si elle déposait le corps de quelqu’un dans un lieu qu’on lui avait indiqué. Elle n’a pas pu achever son forfait grâce à la vigilance des employés de l’hôtel où le crime a été commis.



