Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Elle va à son rendez-vous Tinder totalement nue et personne ne le remarque ! Rédigé par La rédaction de leral.net le 6 Mars 2018 à 14:47 | Lu 1285 fois

Un mannequin s’est présentée à un rendez-vous Tinder dans un centre commercial en ne portant rien d’autre que de la peinture corporelle. Elle a réalisé cette expérience pour voir comment son amoureux potentiel réagirait à sa « tenue » étrangement serrée qui étreignait toutes ses courbes. Pour réaliser ce tour de maître, le mannequin Joy Jewell a fait équipe avec la peintre corporelle Jen Seidel.

L’expérience a été réalisée à la veille de la Saint Valentin. À cette occasion, Joy a donc été recouverte de peinture sous forme de débardeur et de jeans pour un premier rendez-vous avec un homme qu’elle a rencontré sur Tinder. Le début de la vidéo de l’expérience montre Joy qui ne porte quasiment rien et Jen et son équipe se mettre au travail.

L’art sous toutes ses formes a beaucoup évolué au cours de ces dernières années et cette nouvelle démonstration de body painting le prouve encore une fois.

Une expérience audacieuse Il est juste de dire que Jen est une artiste talentueuse et minutieuse. Pour l’expérience, l’artiste a ajouté un motif floral au débardeur violet de Joy. Elle a également peint des coutures et des vibrisses sur son jean pour leur donner un look réaliste. Elle est tellement douée qu’il faut avouer qu’il serait difficile de constater que le mannequin ne portait en fait presque rien.

Joy a insisté sur le fait qu’elle se sent relativement « couverte » et jolie mais on remarque dans la vidéo que sa confiance disparaît rapidement quand elle arrive au centre commercial. Bien qu’elle ait déjà eu des rendez-vous avec des utilisateurs de Tinder, c’était la première fois qu’elle y allait dans des telles conditions.

Le déroulement de l’expérience Jen a passé deux heures à appliquer de la peinture sur le corps à Joy jusqu’à ce qu’il soit presque impossible de dire qu’elle ne portait pas de vêtements. La plupart des femmes seraient horrifiées à la perspective d’une sortie sans aucun vêtement. Le talent immense de l’artiste a cependant permis au mannequin de ressentir un minimum de gêne.

Une autre preuve de la réussite de l’expérience étant que ni le rendez-vous de Joy ni les personnes présentes au centre commercial n’ont remarqué que la jeune femme ne portait rien. Même après que Joy ait donné quelques indices à son rencard, celui-ci n’a rien dénoté d’anormal.

Jen et son équipe ont discuté avec Joy et son rendez-vous quand l’expérience a été terminée et l’homme a expliqué qu’il pensait qu’elle portait juste des vêtements très serrés.

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Elle dépense 60.000 dollars pour devenir un "dragon" (Photos) Inde: Une gamine de 15 ans mariée à un Nigérian de 60 ans (photos)