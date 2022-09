Elles réclament une hausse des salaires : les collectivités locales en grève générale les 20, 21 et 22 septembre Les travailleurs des collectivités territoriales se radicalisent. Tel qu’annoncé il y a une dizaine de jour, ils organisent une marche nationale. La procession partira de la place de l’Obélisque à la banque de la Bceao sise au boulevard du Général De Gaulle

En effet, ils réclament une revalorisation du salaire de ces agents, de bonnes conditions de travail et une harmonisation à l’Ipres.



Le Président de la République a récemment annoncé une généralisation de la revalorisation des salaires dans la fonction publique. Cette mesure n’est pas encore élargie aux agents des collectivités territoriales.



Les travailleurs des collectivités territoriales annoncent également une grève de 72 heures. Ils vont paralyser les services sous leur juridiction les 20, 21 et 22 septembre 2022.



Cette revendication est conforme à la loi 2011-08 du 30 Mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales.



« Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléments pour charge familiale ou de tout éléments de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l’État, s’applique d’office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales » indique cette loi en son article 29.

