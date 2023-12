Elu à titre posthume : Ousmane Tamsir Ba, l’Homme de l’année 2023 de l’ONG HSF L’organisation internationale de défense, d’orientation et d’intégration de migrants Horizon Sans Frontières a porté son choix pour la distinction annuelle Homme de l’année sur la personne de Tamsir Ousmane Ba, décédé le 06 septembre 2023 à Cremona en Italie.



Rédigé par leral.net le Samedi 23 Décembre 2023 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

Les raisons de ce choix, selon l’ONG, s’expliquent par son engagement et son soutien à la cause des droits de l’homme.



Il a consacré toute la vie aux diasporas africaines en Europe dont il était l’un des plus grands défenseurs



« Avec cette distinction ,nous rendons un grand hommage à cet homme multidimensionnel qui a marqué toute la diaspora avec les valeurs qu’incarnait. », nous dit la note d’information reçue.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook