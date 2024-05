Elue parmi les 27 membres du CA de l'Organisation des Capitales et Villes islamiques : Thiès «entre dans l’histoire» à Istanbul Avec les travaux de l’OCVI ont porté sur «la gestion durable des déchets» et à cette occasion, la ville de Thiès a été honorée, pour avoir été élue parmi les 27 membres du Conseil d'administration (CA) de l'Organisation des Capitales et Villes islamiques (OCVI).

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2024 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

L’info nous parvient de L’As qui ajoute que c’est à la quinzième session de l'Organisation des Capitales et Villes islamiques (OCVI) vient de se tenir à Istanbul, la capitale Turque.



Ainsi, selon son Maire Dr Babacar Diop, la ville de Thiès continue de se positionner en vitrine du Sénégal, pour charrier une belle image du pays sur le plan international. C’est d’ailleurs conscient de ce potentiel qu’il a annoncé la candidature de la capitale du Rail, pour accueillir la prochaine Session de la Conférence Générale de l'OCVI.



Et ladite candidature de Thiès sera examinée lors de la prochaine réunion du CA qui aura lieu à Rabat. Aussi a-t-il sollicité le soutien du président de la République Diomaye Faye et de son gouvernement pour que ce projet puisse aboutir. Ajoute le journal



