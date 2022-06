Emails administratifs logés chez Google, Microsoft, Yahoo… : un expert en informatique alerte sur les failles de sécurité Plus de 500 adresses mails de l’administration sénégalaise sont logées dans les systèmes de messageries gratuites de Google, Microsoft, Yahoo, etc. Ce qui pose un problème de souveraineté numérique et à la limite même de sécurité informatique. Telle est la conviction de Mamadou Diagne, expert en e-gouvernance et en sécurité informatique qui alerte dans la foulée sur les risques que cela représente.

Et si le Sénégal refusait de prendre sa souveraineté numérique ! Aujourd’hui, le processus de numérisation de son administration est sur une courbe stagnante. A en croire la base de connaissances interactive sur l'administration électronique des Nations unies, le Sénégal occupe depuis 2018 la 150ème place (sur 193) des Etats membres qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour transformer le secteur public en améliorant l'efficacité, la transparence, la responsabilité, et l'accès aux services publics.



Ce qui, selon l’expert en e-gouvernance Mamadou Diagne, renseigne sur le niveau de souveraineté numérique du pays. Pour preuve, monsieur Diagne pointe du doigt les emails administratifs qui sont logés chez Google, Microsoft, Yahoo et autres. Selon lui, la plupart des sites de l’administration et des collectivités territoriales renferment des adresses non professionnelles.



«Si vous lancez la recherche dans les sites du Gouvernement, de la Présidence de la République, du Secrétariat général du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des autres administrations sénégalaises, vous allez vous rendre compte qu’il y a plus de 500 adresses mails logées dans des messageries gratuites de Yahoo, Google, Microsoft, etc. », a-t-il relevé.



Poursuivant, Mamadou Diagne a soutenu qu’il est impératif de changer ces adresses e-mails dans la mesure où le phishing et les arnaques de tout genre sont omniprésents dans les systèmes informatiques. «Avec une adresse non officielle, vos correspondants peuvent se méfier, parce que n’importe qui peut créer une adresse e-mail macky-sall@gmail.com. Mais dans un registre encore plus sérieux, utiliser une messagerie gratuite expose vos données.



Par exemple, chez Google, le contenu de vos mails est consulté pour afficher des publicités ciblées », a-t-il souligné. Ainsi, pour éviter toute surprise et sécuriser ces données, l’expert en e-gouvernance préconise que l’administration se dote d’adresses professionnelles. Cela est d’autant plus important, dit-il, que le 22 juin 2021, le premier Datacenter de niveau Tier 3 de l’Etat du Sénégal a été inauguré par le Président Macky Sall qui en a profité pour demander le rapatriement des données se trouvant à l’étranger.



En définitive, Mamadou Diagne estime que changer d’e-mail est très simple et que pour le réussir, il suffit juste d'appliquer les principes de souveraineté au domaine des technologies de l'information et de la communication. Selon lui, il faudrait juste déposer des noms de domaines au nom de l’administration, rattacher plusieurs adresses email à ceux-ci, rediriger automatiquement les messages reçus des anciennes adresses sur les nouvelles et alerter par l’envoi d’un message automatique, ses interlocuteurs du changement d’adresse

