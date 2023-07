Embarcations portées disparues : 80 hommes et 6 femmes sauvés

Au total, 80 hommes et 6 femmes ont été sauvés et vont être ramenés vers l’île de Grande Canarie, par les secours. Deux autres embarcations parties du Sénégal, sont également portées disparues, avec environ 120 personnes à bord au total.



Selon l’ONG Caminando Fronteras, qui tient ses informations des appels de migrants ou de leurs proches, une embarcation est partie le 27 juin de Kafountine, une petite ville côtière du sud du Sénégal, située à environ 1 700 km des côtes des Canaries, avec environ 200 personnes à bord, rapporte "L'As".

