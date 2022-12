Embouteillages, anarchie, véhicules mal stationnés : Keur Massar étouffe et demande de l’aide aux autorités Les populations du département de Keur Massar étouffent avec les embouteillages et l’encombrement anarchique sur le nouvel autopont, à propos duquel le monde fondait beaucoup d’espoir.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Décembre 2022 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

Car, selon "L'as", c’est toujours le désordre sur l’axe routier garage autopont station. Il en est de même sur l’axe routier venant de Malika jusqu’au niveau de l’autopont, mais aussi sur l’axe Cité Mame Dior-Aïnoumady Autopont.



Pis encore, les marchands ambulants sont installés sur les trottoirs. Et les véhicules sont mal stationnés sur la chaussée, notamment sur l’axe autopont vers station Touba-oil.



"L'As" souligne que cette situation qui indispose les usagers, est un vrai désordre, contre lequel les autorités doivent sévir avec fermeté, mais avec un suivi pour éviter un éternel recommencement de redéploiement anarchique.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook