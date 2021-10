Émigration Clandestine : 104 candidats « recalés » et interceptés à Kafoutine Les candidats à l’émigration clandestine continuent d’emprunter des pirogues de fortune pour rallier l’Europe. Au lendemain de l’arrestation par la gendarmerie de 56 candidats à l’émigration entre les régions de Dakar et Ziguinchor, les éléments des aires marines protégées en service au sud du pays, ont procédé à l’interpellation de 104 individus, trouvés à Kafoutine, s’affairant à embarquer pour l’Europe.

Parfois, pendant de longs mois, de jeunes Africains, hommes et femmes, risquent tout, y compris leur vie, pour entreprendre un périlleux périple qui leur fait traverser des dizaines de frontières et les dangereux courants de la Méditerranée, à la recherche d’une vie meilleure dans le Nord.



Certains y laissent leur vie, d’autres sont renvoyés chez eux et d’autres encore, qui atteignent leur destination, comprennent que leur existence n’y sera pas forcément plus facile. Mais, étant donné le manque d’emplois et les sombres perspectives auxquelles ils sont confrontés dans leur pays, des millions de jeunes Africains préfèrent encore l’exode, souvent clandestin.



De tels déplacements de populations posent de sérieux problèmes à de nombreux gouvernements et à la communauté internationale.



