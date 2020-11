Emigration clandestine : 20 Sénégalais expulsés ce mardi de Las Palmas

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

22 migrants ont été expulsés du centre de détention de Las Palmas (Îles Canaries) vers la Mauritanie. Une annonce faite, ce mardi, par la fondatrice du collectif Caminando Fronteras, Helena Maleno Garzon. Il s’agit selon elle de 20 Sénégalais, d’un Mauritanien et d’un Guinéen.



«Vol d’expulsion vers la Mauritanie depuis les Canaries : Nous pouvons confirmer que les personnes qui se trouvaient dans le centre de détention de Las Palmas ont été expulsées : 20 Sénégalais, 1 Mauritanien et 1 Guinéen. C’est la honte», s’indigne-t-elle, sur sa page Facebook. Elle a par ailleurs annoncé l’arrivée de 90 autres migrants en provenance du Sénégal à Tenerife.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos