Émigration clandestine : 3 Sénégalais convoyaient 87 migrants en Espagne Les sénégalais s’activent de plus en plus dans le trafic d’être humains et l’émigration clandestine. Les Echos rapporte, ce matin, que 3 passeurs sénégalais ont été arrêtés à Motril, en Espagne, la semaine dernière, alors qu’ils convoyaient 87 Africains du Maroc à l'Espagne, dont 13 femmes, dans un bateau pneumatique. Ils ont été mis en prison en attendant leur jugement souligne la même source.

Lundi 23 Décembre 2019



