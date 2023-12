Emigration clandestine: 30 candidats interpellés et remis aux services compétents de l’Etat

Les départs des pirogues du Sénégal vers l’Espagne se poursuivent. La Marine nationale sénégalaise informe avoir intercepté ce mercredi, à hauteur de l’embouchure du Fleuve Sénégal, deux pirogues qui préparaient une traversée vers les îles Canaries.



Les 30 candidats à l’immigration qui étaient à bord de ces pirogues ont été interpellés et remis aux services compétents de l’Etat.



Ainsi, une situation qui prouve que les jeunes ne découragent toujours pas et continuent d’emprunter la mer à la recherche d’une vie meilleure en Europe.



