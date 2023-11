Emigration clandestine : Innocence Ntap Ndiaye propose une « réflexion profonde sur les causes profondes… » APS- La présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, a appelé les pouvoirs publics et les décideurs à aller vers »une réflexion profonde pour trouver les causes profondes de la migration irrégulière » et proposer davantage de solutions face cette problématique.



Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

« Je regrette cette recrudescence de l’émigration irrégulière. C’est inédit . Et cela nécessite une réflexion profonde. Le Sénégal n’a jamais atteint ce chiffre », a déclaré la présidente du HCDS, dimanche en marge d’une rencontre avec des journalistes basés à Ziguinchor.



Pour Innocence Ntap Ndiaye, il est important »d’accepter tous que notre jeunesse a un véritable problème ». « On doit se poser la question pour savoir qu’est-ce qui explique ce phénomène. Cela est une forme de suicide . Donc, il y a un débat de fond. Et surtout arrêter les accusations. C’est un phénomène nouveau, mais qu’il faut observer avec objectivité », a insisté Innocence Ntap Ndiaye, pointant également la responsabilité des familles.



« Il faut la tenue d’un grand forum pour discuter de ce phénomène et donner plus de solutions. Cette question de l’émigration clandestine doit être prise en main », a-t-elle recommandé.

Elle suggère aux Etats de revoir les procédures de délivrance de visa dans le cadre de leurs relations. « Il y a des relations de coopération entre les pays. Il y a un travail à faire avec les pays d’accueil de ces émigrés », a insisté Innocence Ntap Ndiaye.



Sur un autre registre, la présidente du Haut Conseil du dialogue social regrette la suspension des rotations du navire Aline Sitoe Diatta.

« Nous avons des hommes d’affaires, des entreprises, des familles et des populations qui vont et viennent. Et, aujourd’hui, l’absence de ce bateau est ressentie », a-t-elle déploré.



Innocence Ntap Ndiaye a également profité de ce face-à-face avec la presse pour féliciter le président de la République, à la suite de sa nomination par Emmanuel Macron au poste d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la Planète (4P).



« Le chef de l’État a capitalisé dans son cursus beaucoup d’expériences qui peuvent être mises au service du monde. C’est un honneur pour le Sénégal », a-t-elle relevé.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook