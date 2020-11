Emigration clandestine: L'association "Rester et Réussir au Sénégal" déplore les pertes en vies humaines L’association "Réussir au Sénégal" se dit indignée comme la plupart des observateurs. Ladite organisation, constituée d’artistes africains basés au Sénégal, envisage par le biais de la sensibilisation par l’art et la culture, d'apporter des solutions au phénomène de l’émigration irrégulière et pousse les jeunes à croire aux perspectives de réussite, qui sont ici au pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020

« Si le Sénégal est en train de compter des centaines de morts actuellement, ce n’est pas en raison de la pandémie du coronavirus. Mais, c’est plutôt dû à des chavirements de pirogues en haute mer », déclare-t-on. D’après le communiqué, le pays a renoué avec le phénomène « Barsa Wala Barsak », pour ainsi nommer l’émigration irrégulière à bord de pirogue pour tenter de rejoindre l’Europe. Ces embarcations d’hommes, de femmes et d’enfants ont pour le moment, causé la mort d’au moins 480 migrants qui voulaient à tout prix rejoindre l’Europe, via les Iles Canaries.



Ainsi, l’association "Rester et Réussir au Sénégal" déplore ces pertes en vie humaines. Toutefois, les jeunes sont appelés à être conscients du danger d’emprunter les pirogues et d’affronter l’océan, de l’irrégularité du phénomène et de la misère des migrants en Europe.



A ce titre, l’association "Rester et Réussir au Sénégal" en appelle le gouvernement à plus de responsabilité. Elle souhaite que toutes les dispositions soient prises par l’exécutif sénégalais. Et, elle partage l’avis de certains spécialistes, consistant à mettre en place une cellule de crise au niveau du Ministère des Affaires étrangères.



Elle préconise ainsi, la mise en œuvre de véritables politiques de jeunesse. Celle-ci, dit-on, passeraient par des assises sur l’émigration, la formation des jeunes, le développement de l’entrepreneuriat, entre autres. Au-delà de ces dispositions, "Rester et Réussir au Sénégal" continue ses activités et s’investit plus que jamais dans la lutte active contre l’émigration irrégulière, tout en prônant la réussite des jeunes au niveau national.





