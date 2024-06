Emigration clandestine : La Marine nationale intercepte une pirogue contenant 150 migrants

Cent cinquante voyageurs clandestins ont été interpellés en mer, à bord d’une pirogue, dans la nuit du lundi au mardi 25 juin2024, à 135 km au large de Saint-Louis. L’annonce est faite par la Direction de l’information et des relations publiques (DIRPA) du ministère des Forces armées, dans une publication sur le réseau social X, ce mardi, informe "Seneweb".



Parmi les voyageurs, « tous secourus et ramenés à Dakar », trois femmes et trois enfants ont été identifiés. Six malades sont pris en charge. L’opération a été menée par la Marine nationale, à bord du patrouilleur de haute mer "Le Niani".