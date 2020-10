Emigration clandestine: La Police a encore interpellé huit personnes à Saint-Louis

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Octobre 2020

La série macabre en haute mer dans laquelle plusieurs jeunes migrants clandestins sénégalais ont péri ne dissuade pas pour autant les candidats à l’émigration clandestine. Ce mardi, une pirogue a échoué à 15 heures au large de Saint-Louis, à hauteur de l’Hôtel Phoenix à Hydrobase.



Selon la gendarmerie de Saint-Louis, la pirogue avait à son bord 200 personnes. Elle était partie de Mbour 18 octobre dernier, mais les responsables de l’embarcation avaient perdu le cap devant les mener vers les îles Canaries.



« Après neuf jours en haute mer sans provisions et rongés par la fatigue, ils ont décidé d’accoster au large de Saint-Louis. L’alerte a été donnée par les agents de l’aire marine protégée. Ces derniers avec l’appui des éléments du port polonais de Saint-Louis ont alerté le commandement de la base navale nord non loin des lieux. C’est ainsi, sans tarder, le commandant a dépêché ses hommes sur le terrain ».



Toutefois, les pandores n’ont pu interpeler que huit personnes, car la majeure partie avait pris la fuite avant leur arrivée sur les lieux. Ces individus ont été conduits à la brigade de gendarmerie pour les besoins de l’enquête.



