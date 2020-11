Emigration clandestine: Le Conseil National des Sages Républicains appelle les jeunes à se détourner « des pirogues de la mort » Le Conseil National des Sages Républicains (CNSR), analysant l’actualité nationale, se réjouit des nouvelles séquences, politique, économique et sociale, ouvertes par le Président de la République, Macky Sall. Ledit Conseil salue l’élargissement de la mouvance présidentielle, à toutes les dynamiques du pays, avec comme perspective le maintien de trajectoire vers l’émergence à l’horizon 2035, malgré l’apparition de la Covid 19.

Le Conseil National des Sages Républicains, à travers un communiqué, se félicite de l’accueil favorable que la classe politique a réservé à l’appel à l’union sacrée, lancé par le Président de la République pour l’intérêt de la Nation.



Appréciant le climat social, le Conseil National des Sages Républicains regrette profondément la résurgence du phénomène de l’émigration clandestine. Le Conseil présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et appelle les jeunes à se détourner « des pirogues de la mort » pour le choix lucide et citoyen de la participation à l’édification d’une Nation sénégalaise à la croisée des chemins comme les y invite le Chef de l’Etat.



Ainsi, à côté de l’amélioration du cadre de vie, la jeunesse, les femmes et les filles constituent de grandes priorités pour le Président Macky Sall qui a entrepris d’importantes réformes, avec davantage de possibilités offertes à travers la formation professionnelle, l’apprentissage aux métiers et, à l’esprit d’entreprise, l’élargissement du réseau des Centres de formation professionnelle et technique.



C’est ainsi que plusieurs mécanismes, relève-t-on, ont été mis en place. Parmi ces mécanismes figurent la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (DER), l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), le 3FPT (Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique), les ISEP (Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel), l’Agence Nationale de la Maison de l'Outil (ANAMO), le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC), l’Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole (ANIDA), les agropoles, l’Institut du Pétrole et du Gaz (INPG), etc.



Ce faisant, le Conseil National des Sages Républicains dénonce de manière énergique les tentatives de récupération à des fins politiques du phénomène de la migration irrégulière par une opposition aux abois et en manque de propositions pertinentes pour la jeunesse sénégalaise.









