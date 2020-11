Emigration clandestine: Les jeunes de la majorité présidentielle de Mbour expriment leur regret et invitent la jeunesse à faire confiance aux autorités La recrudescence de l’émigration clandestine qui a occasionné plusieurs morts continuent de créer l’émoi. Les jeunes de la majorité présidentielle de Mbour constatent pour le regretter ce phénomène et appellent la jeunesse à sursoir à ces aventures suicidaires et faire confiance aux autorités du pays. Ils se sont par ailleurs réjouis de la mise en place du nouveau gouvernement.

"Les jeunes de la majorité présidentielle du département de Mbour ont constaté avec regret la recrudescence de l’émigration clandestine par voie maritime qui a occasionnée beaucoup de pertes en vie humaine. Des jeunes ont été engloutis par le ventre creu de l’atlantique. Le département de Mbour, zone côtière, donc de départ a enregistré de nombreux cas de décès.



Nous exprimons notre profonde compassion et présentons nos condoléances attristées aux famille éplorées.

Nous appelons les jeunes à sursoir à ces aventures suicidaires et faire confiance aux autorités du pays.



Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL a pris des mesures exceptionnelles pour augmenter les moyens additionnels de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes(DER) dans les zones concernés pour la formation le financement, et l’encadrement nécessaire pour développer les projets générateurs de revenus. Enfin le Président a mis en place un Ministère dédié à l’artisanat et au secteur informel pour booster la création d’emploi.



Dans un autre registre, les jeune de la grande majorité présidentielle du département de Mbour se réjouissent de la mise en place du nouveau gouvernement. Ils félicitent le Président Macky SALL pour son ouverture et son sens élevé de responsabilité de fédérer tous les hommes et femmes de ce pays pour participer à l’effort de construction de notre cher Sénégal a fin de le mettre sur la rampes de l’émergence.



De ce fait le département de Mbour a été honoré suite à la nomination de ses fils dans cette nouvelle dynamique. D’illustres responsables du département sont promus :



Mahmoud SALEH, Ministre d’Etat Directeur de Cabinet du Président, Sophie GLADIMA Ministre du Pétrole et des Energies, Dr Serigne GUEYE DIOP, Ministre conseiller du Président, M. Saliou SAMB DG du SIRN, M. Maquette SENE DG du COUD. Nous remercions le Président de la considération qu’il porte à l’endroit du département de Mbour. Nous jeunesse de la majorité présidentielle sommes disposées à accompagner tous les responsables du département.



Nous lançons un appel aux responsables nommés à corriger les injustices subis par les jeunes durant ces dernières années. Et nous demandons au Président de poursuivre la responsabilisation des jeunes du département. Ainsi nous renouvelons notre engagement et détermination à côté du Président dans sa quête d’émergence.





Fait à Mbour le Dimanche 08 Novembre 2020"



