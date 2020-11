Émigration clandestine: Modou Lô exhorte l'Etat à aider les jeunes, mais dis à ces derniers... En marge de sa conférence de presse ce vendredi pour le compte de son combat contre Ama Baldé, Modou Lô n'a pas manqué de parler de l'actualité dominante, l'émigration clandestine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 18:04 | | 0 commentaire(s)|

Modou Lô n'a pas manqué de souligner que l'Etat doit faire plus, mettre des moyens pour que les jeunes n'aient plus cette envie d'aller risquer leur vie dans les pirogues.



Le Rock des Parcelles a pris l'exemple sur lui en disant aussi aux jeunes que l'on peut bien réussir sa vie en restant au Sénégal. Modou Lô a été tour à tour maçon, charretier et fait d'autres jobs. Il est passé d'un cachet de trente mille (30.000) F CFA à plus de cent millions, uniquement à la sueur de son travail.





"Les cinq cent mille francs investis dans les pirogues peuvent servir à démarrer une activité. Donc ayez foi en vois et restez au Sénégal pour faire votre vie, car ce n'est pas évident d'avoir une vie aisée en Europe ou ailleurs", a-t-il dit.



Son combat contre Ama Baldé a été acté par Luc Nicolaï.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos