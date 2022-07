Emigration clandestine : Plus de 350 migrants interceptés au Maroc

La Marine marocaine a intercepté entre samedi et lundi, plus de 350 migrants irréguliers, dont quatre enfants en Méditerranée et dans l’Atlantique. Ils étaient à bord d’embarcations de fortune, de kayaks ou à la nage.



Parmi les 359 migrants clandestins secourus, en majorité originaires d’Afrique subsaharienne, se trouvent dix femmes et quatre enfants, rapporte l’agence de presse MAP.



Ils ont reçu les premiers soins à bord des navires de la Marine, puis ont été acheminés vers les ports marocains les plus proches, pour les procédures administratives d’usage.



