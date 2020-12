Émigration clandestine: Sept lutteurs, six trouvent la mort en Espagne, Pa Thiam seul rescapé Le monde de la lutte n'oubliera pas de sîtôt cette année 2020 qui a été noire du début à la fin. Avec l’avènement de la pandémie de la Covid-19 qui a impacté sur les combats, certains lutteurs , pensionnaires des écuries de Mbour, ont été victimes du Barça ou Barsakh.

En effet, Sunu Lamb, le quotidien sportif spécialisé dans la lutte, dans sa livraison du jour, affirme que sept (7) lutteurs ont tenté l'aventure de l'émigration clandestine en se rendant en Espagne par les pirogues.



Bien qu'arrivés vivants, six (6) d'entre eux ont rendu l'âme, laissant un seul rescapé du nom de Pa Thiam.



Sunu Lamb se remémore aussi des décès du lutteur Jules Baldé Junior de Pikine, du manager Balla Gaye 1 de l'Ecole de Lutte Balla Gaye, entre autres disparitions. Sans oublier le départ de l'inoxydable président du Comité national de gestion de la lutte (Cng), Aliou Sarr, remplacé par Ibrahima Sène.



