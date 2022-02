Emigration clandestine : Vers un accord entre le Sénégal et le Frontex La Commissaire européenne en Charge du numérique, Margareth Vestager, a annoncé le déploiement du Frontex au Sénégal. Les négociations entre l’Etat et l’Ue sont en cours, a-t-elle déclaré, au cours d’une conférence de presse, ce vendredi.

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), pourrait bientôt se déployer au Sénégal. L’accord est en train d’être négocié entre l’Union européenne (Ue) et l’État du Sénégal. Jusque-là, cette agence européenne de sécurité des frontières est opérationnelle au niveau des Balkans de l’Europe. Mais l’Ue envisage de la déployer au Sénégal.



C’est une révélation de la Commissaire européenne en Charge du numérique, Margareth Vestager. Elle animait, avec ses quatre autres collègues commissaires de l’Ue, une conférence de presse sur les relations bilatérales entre le Sénégal et l’Europe, dans les domaines tels que l’énergie, la migration, l’économie, la pêche…



Le Frontex, basé à Varsovie en Pologne, a pour mission d’assister les Etats membres de l’Ue et de l’espace Schengen, même si ces derniers sont responsables du contrôle de leurs frontières. Outre le contrôle aux frontières, les opérations de Frontex couvrent également des tâches liées à la sécurité maritime, aux contrôles de sécurité, aux activités de recherche et de sauvetage, ainsi qu’à la protection de l’environnement. C’est cette assistance qu’ils veulent apporter aux garde-côtes sénégalais pour renforcer la lutte contre les réseaux clandestins de trafic de migrants.



« Nous envisageons un accord avec l’Etat du Sénégal. Cela est nécessaire pour que le Frontex soit opérationnel au Sénégal, sous le commandement de la gendarmerie nationale. Nous allons trouver des arrangements de travail », a indiqué Margareth Vestager.



Dans cette collaboration avec l’Etat du Sénégal, l’Ue va assister techniquement les gardes sénégalaises en termes de matériels, comme des drones, des navires de surveillance. « J’espère que les autorités sénégalaises vont mesurer l’opportunité », a déclaré la Commissaire européenne.













