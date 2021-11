Emigration clandestine au Sénégal: 2337 personnes interpellées, 1500 tentatives de départ déjouées, 83 convoyeurs déférés

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a présidé, ce jeudi le lancement des activités du Comité interministériel de lutte contre l’émigration clandestine (Cilec).



Lequel, a révélé des chiffres alarmants sur la migration clandestine malgré tous les efforts consentis par les autorités sénégalaises.



Selon les informations du Cilec, de grandes actions ont été menées entre 2020 et 2021 pour aboutir à des résultats favorables. «3615 embarcations ont été contrôlées, 2337 personnes interpellées, 1500 tentatives de départ de migrants déjouées à partir des plages de Dakar, Mbour, Joal, Saint-Louis, Nianing, Lompoul, etc…, 83 organisations et convoyeurs déférés, 10 pirogues, 3 véhicules, des Gps, des moteurs et des denrées saisis», rapporte une note du Comité national de lutte contre la migration irrégulière à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel des activités dudit comité.



