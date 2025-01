Emigration irrégulière : Aucun départ de migrants n’a été noté en novembre à Mbour, selon son préfet

Amadou Diop présidait une réunion du Comité départemental de développement (CDD), marquant le démarrage des activités du Comité départemental de lutte contre l’émigration irrégulière, installé le 3 octobre dernier par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



« Cette rencontre avait pour but d’échanger sur ce qui a été fait depuis le 3 octobre, en termes de sensibilisation et d’arrestations », a expliqué le préfet. Il a évoqué « beaucoup de cas de départ déjoués depuis le chavirement de la pirogue de migrants au large de Mbour au mois de septembre dernier ».



« C’est une bonne nouvelle, mais nous ne dormons pas aussi sur nos lauriers », a-t-il relevé, invitant les acteurs à « intensifier la sensibilisation auprès des populations ». Selon lui, plus de 150 candidats à l’émigration irrégulière ont été arrêtées à Mbour, entre octobre et novembre 2024.



« Depuis le 3 (octobre), vous l’avez remarqué, plus de 150 personnes, candidats à l’émigration irrégulière ont été arrêtées, la majorité constituée d’étrangers mais aussi d’enfants mineurs », a dit Amadou Diop.



Le département de Mbour, considéré comme une des principales zones de départ de migrants du pays, a été le théâtre, en septembre dernier, du naufrage d’une pirogue, causant au moins 46 morts.