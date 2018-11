Emission à la 2stv: Yekini rectifie et précise…

« Je précise que je n’ai pas d’émission et je n’ai signé aucun contrat, a rectifié Yékini dans un entretien avec Le Quotidien.



‘L’ancien roi des arènes précise que lui et le patron de la 2stv El Hadji Ndiaye sont en train de réfléchir pour créer ensemble quelque chose. »



Il déclare en même temps, qu’il est « disponible chaque fois qu’El Hadji Ndiaye aura besoin de (lui)« . Pour une émission ? Yékini ne ferme pas la porte (« Je ne sais pas »), mais une chose est sure : s’il devait conduire un programme sur la 2STV, « cela ne sera pas dans le cadre de la lutte ».

