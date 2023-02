Émission de titres publics sur le marché financier de l’Uemoa : Le Mali compte mobiliser 1 409 milliards FCfa en 2023

« L’Etat demeure un agent économique majeur comme en témoigne, entre autres, le volume de la commande publique. Il investit dans des infrastructures et projets structurants et prend beaucoup d’initiatives pour la préservation des équilibres économiques et le renforcement de la résilience de notre économie. Dans ce contexte, il est important que les investisseurs que vous êtes, continuent de soutenir le financement adéquat des besoins de l’Etat, pour une croissance soutenue et durable » a déclaré le ministre Alousseni SANOU lors de la cérémonie.



A travers un communiqué du ministère malien de l’Economie et des Finances , on indique que les émissions de titres publics (Bons et Obligations du Trésor) visent un double objectif de financer des investissements nécessaires à la croissance et au développement économiques et de mobiliser des ressources en vue d’assurer la couverture des besoins ponctuels de trésorerie de l’Etat.



Le Trésor du Mali intervient depuis 2003 sur le marché financier régional avec une croissance régulière, en liaison avec les exigences de la mise en œuvre des politiques de développement et de réduction de la pauvreté. Pour la réussite de ces émissions de titres, le Trésor Public travaille en étroite collaboration avec l’UMOA - Titres et la BCEAO , des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation et autres intermédiaires pour les Appels Publics à l’Épargne (APE).



Faisant le bilan de l’activité du Mali sur le marché financier régional de l’année précédente , il a été marqué selon selon Alousseni Sanou, par un contexte assez particulier et difficile, avec des sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA , qui ont eu des impacts négatifs sur les objectifs de mobilisation de ressources sur le marché financier, comme l’a rappelé le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique dans son discours sans oublier les effets résiduels de la COVID-19 et les impacts de la crise en Ukraine qui ont engendré une hausse du niveau général des prix.



« Malgré ces difficultés, l’économie malienne est restée solide en 2022 avec une évolution favorable des principaux indicateurs économiques et financiers : un taux de croissance de 3,7% contre 3,1% et -1,2% en 2021 et 2020, un taux d’inflation dans la moyenne de la sous-région ressorti à 6%, un taux de chômage parmi les meilleurs de la sous-région à 6,5%, un taux de déficit budgétaire de 4,7% contre 4,7% et 5,5% en 2021 et 2020. De même, le Trésor, grâce à votre accompagnement, a mobilisé sur le marché financier régional près de 786 milliards FCFA nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie et au financement des investissements structurants indispensables à la croissance et au développement économiques du Mali. C’est le lieu pour moi de vous remercier pour votre soutien constant aux efforts de développement du pays » a déclaré le ministre de l’Économie et des Finances.



S’agissant des perspectives de 2023, les résultats de la revue annuelle 2022 de la notation financière du Mali en monnaie locale avec l’agence Bloomfield confirment la résilience de l’économie malienne et conforte les investisseurs dans leurs choix de faire confiance à l’Etat du Mali.



« L’agence Bloomfield, dans son rapport publié en février 2023, maintient la précédente note attribuée au Mali, à savoir : A3 à court terme avec perspective stable et BBB à long terme avec perspective stable. Cela témoigne que malgré la crise multidimensionnelle, les fondements de l’économie malienne restent solides » dira le ministre de l’Économie et des Finances avant de lancer un appel aux investisseurs à soutenir le financement adéquat des besoins de l’Etat, pour une croissance soutenue et durable.



Dans son intervention, le Directeur adjoint de UMOA-Titres, chargé de l’intérim M. Banassi OUATTARA a félicité l’Etat du mali pour sa grande contribution pour le développement du marché financier régional.



Quant à la présidente de l’Association professionnelle des Banques et des établissements financiers du Mali , Mme Sidibé Aïssatou Koné , elle a rassuré le ministre sur l’engagement des banques maliennes à souscrire aux émissions des titres publics. Elle a félicité le ministre pour la bonne qualité du cadre de collaboration instauré.



Le montant total des titres à émettre pour l’année 2023 s’élève à mille quatre cent neuf (1409) milliards FCFA dont 50 milliards de bons infra-annuels. Ce montant sera mobilisé à travers vingt-sept (27) émissions de titres publics dont deux (02) par syndication.



La répartition par instrument en valeur nominale est la suivante : Bons du Trésor 209 milliards de FCFA et Obligations du Trésor 1200 milliards FCFA.



Le rythme est, selon le communiqué : Une émission par adjudication tous les 15 jours, les mercredis avec un montant nominal compris entre 20 et 90 milliards FCFA ; et deux émissions d’emprunt obligataire par Appel Public à l’Épargne pour un montant total de 300 milliards FCFA.



Pour conclure, le ministre de l’Économie et des Finances a exhorté la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique à tout mettre en œuvre pour assurer la promotion et le succès des émissions du Mali en 2023.



Lors de la cérémonie, la BDM-SA, la BMS-SA et la BNDA ont respectivement été primé première, deuxième et troisième meilleurs investisseurs au titre des Émissions des titres publics de l’Etat du Mali en 2023.



Bassirou MBAYE



Source : https://www.lejecos.com/Emission-de-titres-publics...