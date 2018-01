Emmanuel Macron à Mbour et Saint-Louis

Le président Français, Emmanuel Macron est attendu au Sénégal en début du mois de février. Les autorités sénégalaises au plus haut sommet de l’Etat, préparent activement son accueil avec tous les honneurs. Selon le journal « Les Echos », le successeur de Hollande va discuter avec son homologue des questions liées à la coopération et au développement.



Outre ses visites à l’aéroport Blaise Diagne et au Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, Macron se va rendre à Saint-Louis et Mbour. A propos de Saint-Louis, la France envisage « un certain nombre de programmes » pour stopper l’avancée de la mer. La question a été évoquée au mois d’octobre 2017, lors du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais.

