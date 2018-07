Emmanuel Macron complice avec la présidente croate : sa femme Brigitte moquée sur la Toile

Dimanche 15 juillet, les hommes de Didier Deschamps sont rentrés dans l’histoire. Les Bleus sont devenus champions du monde pour la deuxième fois en battant la Croatie 4 à 2. Quelque 3000 supporters français avaient fait le déplacement en Russie pour assister au sacre de l’équipe de France. Parmi eux, un soutien de prestige : Emmanuel Macron.



Le président de la République l’avait promis, si les Bleus passaient les quarts, il assisterait aux matchs suivants. Chose promise chose due. Dimanche, au stade Loujniki, le chef de l’État était surexcité en assistant à la finale de la Coupe du monde. Emmanuel Macron s’est montré euphorique comme en témoigne une photo prise au début du match lors de l’ouverture du score par les Bleus.



Sa complicité avec la présidente croate, Kolinda Graba-Kitarovic, n’a pas manqué de faire réagir. Les deux chefs de l’État se sont plusieurs fois serrés dans les bras, se sont chaleureusement félicités avant d’arriver main dans la main sur la pelouse pour la remise de la coupe. Une bonne entente qui n’a pas échappé aux internautes qui en ont profité pour se moquer de Brigitte Macron.



La Première dame était également présente dans les tribunes, mais a été totalement éclipsée par son mari et la présidente croate. "Est-ce que Kolinda a vu Brigitte ?", "Je ne suis pas une balance Brigitte Macron, mais ton mari a eu un coup de foudre sous la pluie", "Brigitte Macron totalement éclipsée par la présidente croate. Ne soyez pas surpris d’une visite d’État entre la France et la Croatie dans les semaines à venir", peut-on lire parmi les légendes qui accompagnent les photos de l’évènement.



