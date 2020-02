Émoi à Joal : Un Français de 68 ans séquestre et viole 4 élèves

Le Français Louis Georges Etcheverry, 68 ans, fusil à la main, a séquestré et violé quatre élèves de l'école primaire Waly Diouf de Joal.



Selon Libération qui rapporte la nouvelle, les victimes ont entre 9 et 10 ans. Les faits ont eu lieu en décembre dernier. Il soudoyait ses victimes avec de l'argent.



Quand celles-ci refusent de céder à ses désirs, le "détraqué sexuel" braque son fusil sur elles, menaçant de les tuer. Il abusera pendant plusieurs minutes d'elles.



Il sera démasqué par l'institutrice de l'école qui était intriguée par les absences répétitives d'une élève qui lui a tout avoué. La gendarmerie saisie, le "prédateur sexuel" sera arrêté.

