Emploi des jeunes: Macky Sall insiste sur l’accélération du Programme d’urgence

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat rappelle, en outre, au Gouvernement, toute l’importance qu’il accorde à la mise en œuvre accélérée du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes « XËYU NDAW ÑI », à sa territorialisation, en veillant à l’opérationnalisation des différents volets "Recrutements" des 65 000 emplois, "Formations" et "Financements", outre l’application urgente de nouvelle convention Etat-Employeur qui vise 20.000 emplois.



Le Chef de l’Etat exhorte, aussi, le Gouvernement, à intensifier les réformes d’amélioration de l’environnement des affaires, mais surtout, à accélérer les programmes prioritaires (PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN, PACASEN RURAL etc.) dans les territoires, afin d’asseoir l’attractivité du Sénégal aux investissements directs étrangers (IDE) et le développement durable.



Le président de la République demande, par ailleurs, aux Ministres en charge des Finances et de l’Economie, de faire une évaluation de l’exécution du plan de relance issu du PAP2A.



