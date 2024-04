Emploi des jeunes et des femmes : Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’engage à en faire une priorité élevée des politiques publiques

« Chers jeunes du Sénégal, je fais miens vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, vos communautés et votre pays », a déclaré le président de la République sénégalaise, dans son message à la Nation ce 3 avril, veille de la 64e fête nationale de l'Indépendance.



Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait savoir, dans le même sillage, que l’éducation, la formation aux métiers, l’emploi, l’entreprenariat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. « J’en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé », s’est-il engagé.



A cet effet, a-t-il confié, nous devons revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu’ils répondent mieux aux besoins d’emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes.



Pour encourager la création d’emplois, le chef de l’Etat sénégalais installé dans ses fonctions le 2 avril 2024, « compte » s’appuyer sur un secteur « privé fort parce que soutenu par l’Etat ».



Le successeur de Macky Sall a indiqué « sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie ». Bien entendu, a-t-il poursuivi, « le secteur privé international aura son plein rôle à tenir ».



Bassirou MBAYE







