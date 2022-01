Emploi formel au Sénégal: Une progression de 3,5% noté sur les 9 premiers mois de 2021

Cette évolution a principalement été imprimée par l’augmentation des effectifs dans la construction (+48,4%) et les services (+4,4%), malgré une contraction des emplois dans l’industrie (-0,1%) et le secteur du commerce (-7%). On souligne également que près de 70% des emplois créés dans le secteur formel, sont des emplois permanents, contre seulement 30% pour les emplois saisonniers.



En outre, l’analyse des emplois permanents selon la catégorie socioprofessionnelle, révèle une prédominance des ouvriers (47,7%), suivis des techniciens, agents de maitrise (33,8%). Les techniciens supérieurs et cadres moyens (9,2%) ainsi que les cadres supérieurs (9,3%) ne présentant qu’une faible proportion des emplois permanents.



De même, les rémunérations globales dans le secteur formel ont suivi la même tendance en progressant de 12,8% pour s’établir à 357 milliards FCfa au 3e trimestre 2021, contre 316,3 milliards FCfa à la même période de l’année précédente. Cette augmentation de la masse salariale a surtout bénéficié au secteur de l’éducation (+200,6%), activités de transport et d’entreposage (+164,3%), aux activités artistiques, sportives et récréatives (+128%) ainsi qu’à ‘hébergement et la restauration (+29,6%).













Rewmi